محمد بن سلمان و33 عنواناً عن الرؤية السعودية

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، أن رؤية السعودية التي أعلن عنها اليوم، تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة.

وكشف أن الرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، مشيرا أنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة بل تتعامل مع أقل أسعاره، وأننا نستطيع أن نعيش في 2020 من دون نفط.

اختيار "العربية"

وقال الأمير محمد في أول مقابلة تلفزيونية له أجراها الصحافي والإعلامي تركي الدخيل أنه اختار قناة العربية "لأن رسالته سوف تصل للسعوديين والعرب".

وتحدث ولي ولي العهد عن شركة أرامكو التي يراها جزءا من رؤية السعودية 2030، قائلا إن أول فائدة لطرح أرامكو سيكون الشفافية لأن الناس تضايقت من غياب بياناتها، وأن طرح جزء من أرامكو سيجعلها شفافة وتحت رقابة البنوك والجميع، مشيراً أن اكتتابها سيكون الأكبر في التاريخ.

وحول خطته في الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية، قال الأمير محمد إنه أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية فعطلت تنمية القطاعات كثيراً، مشيرا أن المملكة أسست وأدارها الملك عبد العزيز ورجاله من دون نفط.

وبين ولي ولي العهد أن صندوق الاستثمارات لن يدير أرامكو وسيكون هناك مجلس إدارة. كاشفا أن هذا الصندوق سيسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية في العالم، وأنه سيتم تحويل أراض للدولة إلى صندوق الاستثمارات لتطويرها وحل مشاكل في المدن.

نقاط قوة السعودية

وقال الأمير إن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، "فعمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي نقاط قوة لنا، جسر الملك سلمان سيكون أهم معبر بري في العالم، والذي سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، استثمار الموقع الجغرافي سيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات".

واعتبر 2015 سنة الإصلاح السريع وستكون 2016 إصلاح سريع ممنهج ومخطط له، مضيفا أن الملك سلمان عمل عملاً قوياً لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية.

"الغرين كارد" والسياحة

وحول مشروع البطاقة الخضراء "غرين كارد" قال الأمير إنه سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

واعترف الأمير محمد بوجود شح في الخدمات الثقافية في السعودية، رغم وجود حضارات مندثرة منذ آلاف السنين، وانه يجب استغلالها، مؤكداً فتح المجال للسياحة لجميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات المملكة.

الأمراء والأثرياء

وقال الأمير محمد إنه ستعاد هيكلة قطاعات في وزارة المالية بينها إعداد الميزانية خلال سنتين، مشيرا إلى أن جميع مشاريع البنية التحتية مستمرة وقائمة ولن يتوقف شيء، وأن "طموحنا سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة وغيرها".



وأكد أن إعادة هيكلة قطاع الإسكان سيساهم في رفع نسب تملك السعوديين، كاشفا أن وزارة المياه فشلت في إعادة هيكلة الدعم في المياه لأنه لا يجوز أن يذهب دعم الطاقة والمياه إلى الأثرياء.

وأشار إلى أن الدعم سيكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط، وأن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم سيصطدمون مع الشارع وأن رؤية دعم الطاقة والمياه ستطبق حتى على الأمراء والوزراء.

الصناعات العسكرية

وكشف الأمير محمد أن المملكة لم تستغل من المعادن سوى أقل من 5% وبطريقة غير صحيحة، مبدياً استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري.

وكشف أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية وستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وأنها ستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح.

وقال الأمير محمد "إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم، وهذا خلل، مبدياً أمله بأن تكون السعودية من أقل دول العالم في نسب الفساد وأن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد".

وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

تركي: أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تركي الدخيل يحييكم في هذه المقابلة الخاصة، التي نجريها في قناة العربية مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

حياك الله سمو الأمير .

سمو الأمير شكرا لاختيارك قناة العربية لتكون أول شاشة تظهرون في حوار عليها.



الأمير محمد: الله يسلمك. العربية منبر عربي مهم جداً، وقناة يتابعونها السعوديون والعرب بشكل مكثف. وأعتقد أن رسالتنا ستصل للسعوديين والعرب من خلال هذا المنبر.

تركي: إن شاء الله

سمو الأمير، إسمح لي أن أناقش معكم اليوم في هذه المقابلة، الرؤية التي اعتمدتموها اليوم في المملكة العربية السعودية، وأطلقتم عليها "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

دعني سمو الأمير أبدأ بالسؤال الأهم الذي يطرحه الجميع: أعلنت سموك أكثر من مرة أنكم ستطرحون جزءاً من أسهم شركة النفط الكبرى في العالم "الشركة السعودية أرامكو" لتكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب سواء في السعودية أو في خارجها.

الجميع يتحدث عن أن أرامكو هي ملك للجميع كيف استطعتم أن تفرطوا بأرامكو بهذا الطرح؟

الأمير محمد: أولاً، نحن نتكلم اليوم عن رؤية. والرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها من الجوانب في الخمس عشرة سنة القادمة، جزء منها له علاقة بأرامكو وهو جزء بسيط جداً. فهي فيها محتويات كثيرة جداً، يجب أن لا نختزلها بأرامكو. أرامكو ما في شك أنها جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية.

طرح أرامكو فيه عدة فوائد أهمها وأول شي الشفافية. كان الناس في السابق يتضايقون أن ملفات وبيانات أرامكو غير معلنة، غير واضحة، غير شفافة. اليوم بتصير شفافة. إذا طرحت ارامكو في السوق يعني لازم تعلن عن قوائمها، لازم تعلن عن كل ربع، وتصير تحت رقابة كل بنوك السعودية، وكل المحللين، والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية وكل مراكز الدراسات والتخطيط في العالم سوف تراقب أرامكو بشكل مكثف. سوف تصبح لديك رقابة عالية جداً في يوم وليلة. وهذا لا يتم اليوم. أرامكو اليوم تعامل كشركة تسهيل محدودة. وهذا أمر خطير جداً. شركة بهذه الضخامة تدار وتعامل كأنها شركة تسهيل محدودة. الحصة تطرح وراها بسيطة جداً. أقل من خمسة في المئة، لكن.

تركي: على أي أساس الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في السعودية حددتوا أقل من 5 في المئة؟

الأمير محمد: أولاً، واحد بحكم حجم أرامكو. حجم أرامكو ضخم جداً. إلى الآن لم يتم التقييم النهائي، ولكن نتوقع أكثر من 2 تريليون دولار أميركي. نتكلم عن أكثر من سبعة تريليون ريال سعودي.

اذا بتطرح 1 في المئة من آرامكو. واحد في المئة فقط راح يكون أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية. فالسوق العالمي، هل راح يتحمل أو ما يتحمل خمسة في المئة من طرح أرامكو؟

تركي: علشان كذا صرحتوا سمو الأمير محمد بن سلمان بأنه ممكن يكون جزء من طرح أرامكو راح يكون في السوق العالمية؟

الأمير محمد: هو طرح أرامكو في السوق السعودي، الأفكار أنه كيف يكون في نوافذ لأسهم أرامكو خارج السوق السعودي اليوم، تستطيع أن تشتري في الذهب من "ستوك ماركت الأميركي" أو النفط من خلال صناديق موجودة في السوق الأميركي، مخصصة لشراء سلعة معينة أو سهم معين. عندنا حاجة مشابهة. مثلاً، في السوق السعودي هي صندوق "فالكم". يشتري في عدة شركات من ضمن الأفكار أن يؤسس صندوق في السوق الأميركي فقط. يشتري فيه أسهم لأرامكو في السعودية. هذه إحدى النوافذ راح تكون مهمة جداً في جلب السيولة لتداول أرامكو أو غيرها من الشركات في السوق السعودية.