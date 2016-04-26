الاستثمار كابيتال: رؤية السعودية ستجذب رؤوس الأموال

قال رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، مازن السديري، إن رؤية السعودية 2030 ستحول نمط اقتصاد المملكة من دولة مصدرة للسلع إلى جاذبة لرؤوس الأموال.

وأكد السديري في مقابلة مع قناة "العربية" أن صندوق الاستثمارات العامة سيخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية مع وجود الدولة كعنصر مطمئن، مشيرا إلى أهمية تطوير التشريعات في الوقت الحالي.

واعتبر أن قطاع التجزئة يوفر فرصة كامنة في خلق وظائف للسعوديين، مشيرا إلى أن الهدف من دخول المستثمر الأجنبي إلى هذا القطاع سيكون له دور في تطوير الجودة وليس خفض الأسعار.