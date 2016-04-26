خبير: "رؤية 2030" تحمل إشارات مهمة لبيئة الأعمال

قال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، تركي فدعق، إن "رؤية السعودية 2030" تمثل مظلة لنموذج التخطيط على مستوى الاقتصاد الكلي، وقد أعطت إشارات بالغة الأهمية كما ألقت الضوء على موارد وإمكانات لم تتم الاستفادة منها سابقاً.

واعتبر فدعق في مقابلة مع "العربية" أن هبوط أسعار النفط كانت له جوانب إيجابية أهمها تحفيزه للحكومة على الخروج بهكذا رؤية.

وأشاد بتمكن المجلس الاقتصادي والتنمية خلال 11 شهراً فقط منذ تأسيسه من الخروج بهذه الرؤية التي أعطت إشارات مهمة لبيئة الأعمال، لجهة اتجاهات الحكومة في السنوات الـ 15 القادمة، مضيفاً أن هناك ما يزيد عن 13 مشروعاً منتظرا خلال الأسابيع القادمة تحت مظلة هذه الرؤية.