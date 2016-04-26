هيرمس: ثقة المستثمرين دفعت سوق السعودية للصعود

قال ماجد كبارة، رئيس قسم إدارة الأصول في المجموعة المالية هيرمس بالسعودية، إن مقدار الثقة لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، ارتفع بموجب إطلاق رؤية المملكة 2030 إلى جانب عودة أسعار النفط للصعود.

وأضاف كبارة في مقابلة مع قناة "العربية" أن نتائج القطاع البنك في الربع الأول، جاءت أفضل من التوقعات، إلا أن إجمالي أرباح الشركات انخفض بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتوقع أن تنعكس آثار نقص السيولة، وزيادة المخصصات على القطاع المصرفي، مؤكدا أن انعكاس تأثير نقص السيولة يتطلب فترة 12 شهراً.