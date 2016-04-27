البنيان للعربية: "سابك" لها دور ريادي بـ"رؤية السعودية"

قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك، يوسف البنيان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن رؤية السعودية 2030، تضمنت محورين أساسيين، الأول أنها تحرص على إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار والتطوير والنمو، والثاني أن هذه الرؤية تحدثت عن مكامن القوة في الاقتصاد السعودي بدون عواطف، والمستمثر يطمح لهذه البيئة في أي استثمار مستقبلي.

وحول تأثير رؤية السعودية 2030 على البتروكياوات قال البنيان "ستكون دافعة لقطاع البتروكيماويات على الأخص، ودور سابك سيكون داعما، حيث تحرص هذه الرؤية في مجملها على تقليل الاعتماد على البترول والاعتماد على التصنيع، ومن هنا يأتي دور الصناعة وسابك، وهي لاعب أساسي لدور الوسيط من خلال تهيئة البيئة الاستثماراية في الصناعات البتروكيماوية والتحويلية".

وأكد البنيان أن هذه الرؤى ستدعم الوضع التنافسي للاقتصاد السعوي خارجيا وكذلك تقوية الوضع المحلي، وفي سابك استطعنا تقوية وضع المملكة من خلال قوة الشركة، وهذا قوّى الوضع التنافسي للسعودية دوليا.

وأشار البنيان إلى أن رؤية السعودية ستدعم القطاع الخاص، وهناك تحديات فيما يتعلق بحجم المحتوى المحلي، وهذا سيدعم القطاع الخاص في الوصول إلى العالمية.

وقال البنيان "الاستثمارات الخارجية ستنقل المعرفة والتقنية، ونحن نعيش في عالم واحد، وعدم القدرة على المنافسة خارجيا سيضعف الوضع المحلي، وهذه الرؤية طموحها عالٍ، وعززت الثقة في مكونات الاقتصاد السعودي وقدرة الفرد السعودي على التحول ومواكبة التحديات".

ولفت البنيان إلى أن شركة سابك كانت لديها تحديات كبيرة قبل نحو 40 عاما، وكثيرون تحدثوا عن أنها حلم والآن بعد 40 سنة استطاعت سابك أن تكون الشركة الثانية عالميا في تنوع المنتجات البتروكيماوية، والرابعة أو الخامسة عالميا من حيث الإيرادات، و88% من كوادرها مواطنون سعوديون.