البحرين تطلق الرؤية السياحية الاستراتيجية للمملكة

على هامش فعاليات سوق السفر العربي، أطلقت البحرين الهوية السياحية الجديدة للمملكة تحت شعار "بلدنا بلدكم". وأعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن استراتيجيتها لترويج المملكة من خلال خطة عمل شاملة تتضمن افتتاح مكاتب تمثيلية في الخليج وحول العالم إلى جانب العديد من المشاريع للارتقاء بالبنية التحتية، أهمها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الرؤية الاستراتيجية للبحرين في قطاع السياحة ترتكز على 4 محاور أساسية: الجذب السياحي من خلال تطوير المشاريع والخدمات التي تستهدف السوق الخليجي على وجه الخصوص، والدخول إلى البحرين عبر المنافذ حيث يتم التركيز حالياً على توسعة جسر الملك فهد، كونه يشكل ممراً محورياً لأكثر من 83% من زوار المملكة، كما التسويق والترويج للمراكز السياحية في البحرين.

هذه الرؤية وفق آل خليفة، تتطلب استثمارات في البنية التحتية للقطاع السياحي، كاشفاً في هذا السياق عن استعداد الهيئة لطرح مناقصة جديدة قريباً بنحو 100 مليون يورو لإنشاء مركز معارض ذي مواصفات عالمية يخدم السوق الخليجي. كما كشف عن مناقصة أخرى لتطوير جزر طبيعية في المملكة وتحويلها إلى مقاصد سياحية.

وحول أهداف الرؤية والنتائج المرتقبة، فهي تتفرع وفق آل خليفة إلى 4 أهداف رئيسية: زيادة عدد السياح من 11,6 مليون سائح في 2015 إلى 15,2 مليون سائح، ورفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي الإجمالي من 3,6% في 2015 إلى 6,8% في 2018، ومضاعفة معدل إنفاق السياح، كما إضافة غرف فندقية جديدة لتلامس 25 ألف غرفة في 2018.