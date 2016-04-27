الطيار للسفر: استراتيجيتنا متوافقة ورؤية المملكة 2030

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "الطيار" للسفر، عبدالله بن ناصر الداود، إن استراتيجية المجموعة خلال السنوات السابقة كانت متوافقة مع الرؤية الجديدة للمملكة الرامية إلى التوسع في السياحة الدينية وقطاع الفندقة في كل من مكة المكرمة ومدينة جدة.

ووصف "رؤية السعودية 2030" في مقابلة مع "العربية" بالرؤية الطموحة جداً في سعيها إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن عقد "الطيار" لاتفاق أمس الثلاثاء مع مجموعة Choice Hotels International وشركة Equinox Group يعد من المبادرات الرئيسية لدعم استراتيجية المجموعة في التوسع ضمن قطاع الفندقة، وهي استراتيجية تعتمد على بناء قاعدة لإدارة الفنادق في كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، سواء الفنادق المملوكة للمجموعة أو تلك المملوكة للغير بشكل أكبر.

وأوضح أن شركة Choice Hotels سوف تعمل على جلب ثلاث علامات تجارية رئيسية ضمن الصفقة وهي Clarion وComfort وQuality التي تعد من أقوى العلامات التجارية في الولايات المتحدة، حيث يتركز عملها في إدارة الفنادق من فئة 3 إلى 4 نجوم ذات الطلب العالي جداً في المنطقة.

وحول انخفاض الأرباح التشغيلية لمجموعة "الطيار"، قال إن أحد مسبباته غير متكررة، وإن الانخفاض كان في حدود 22% فقط، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تنويع الإيرادات من قطاعات أخرى خاصة التجزئة والأفراد من خلال التركيز على تطوير المنصات الرقمية.