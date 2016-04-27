المديفر للعربية: "معادن" داعم أساسي لـ"الرؤية السعودية"

وصف الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" خالد المديفر، "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" بـ"الرؤية الطموحة الواضحة والشاملة، التي ترتكز على مكامن القوة الطبيعية والبشرية والجغرافية وترتقي لتطلعات وطموح الوطن وشبابه".

وأكد المديفر في مقابلة مع قناة "العربية" أن شركة معادن ستكون "داعما أساسيا" لهذه الرؤية، واصفا قطاع التعدين في المملكة، بأنه قطاع واعد والمملكة شاسعة تزيد مساحتها على مليوني كيلومتر مربع، وحباها الله بموارد وتكوينات جيولوجية من الدرع العربي الغني بالمعادن الأساس والمعادن النفيسة في الغرب، إلى جانب التكوينات الرسوبية في الشرق والشمال التي تحتوي على المعادن الثنائية المتعددة.

وأشار إلى تطور البنى التحتية اللازمة لقطاع التعدين في المملكة، مثل السكك الحديد التي تم إنشاؤها مؤخرا، ومدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال الكبيرة - تحت الإنشاء - وكذلك وجود شركة "معادن" التي تملكها الدولة ويجري تداولها في سوق الأسهم.

وقال إن شركة معادن "استثمرت في السنوات الأخيرة، نحو 100 مليار دولار، ولديها شراكات عالمية مع أكبر شركات الألمنيوم في العالم، وأكبر شركة فوسفات عالمية، وأكبر شركات الذهب، وكل هذا الطموح والعزيمة والأسس تبنى على قدرات حالية وطموح كبير وزيادة تتطلب تكثيف الاستكشاف وزيادة الاستثمار في البنى التحتية وتوفير التمويل وبناء نظام رقمي، وكلها أمول اشتملت عليها الرؤية السعودية.

واستعرض المديفر، مميزات شركة معادن، لتكون في أساس الداعمين لتنفيذ هذه الرؤية الشاملة، من خلال وجود معادن في سوق الأسهم وكونها مملوكة للدولة وتخضع لمعايير مراقبة وشفافية عالية، ولديها 7 آلاف موظف بخبرات عالية متنوعة، مؤكدا أن الشركة ستحرص على تطوير قدراتها لمواكبة تنفيذ الخطط الطموحة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع قيمة الناتج من قطاع التعدين إلى 97 مليار ريال بعد 4 سنوات، في حين يرى المديفر أن كل القدرات متوافرة لدى المملكة لتحقيق هذا الهدف، ومن بينها الثروات الطبيعية والكفاءات والطاقات البشرية، والطموحات العالية، والرؤية الواضحة إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، قرب الأسواق النامية في آسيا وفي شرق إفريقيا وأوروبا وحتى أميركا اللاتينية، هذا إضافة إلى توفر التمويل والسيولة والتشريعات الواضحة والطاقة والكهرباء.