جنرال إلكتريك: ندعم "رؤية المملكة 2030" بـ 4 محاور

أكد الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"جنرال الكتريك" في السعودية والبحرين، هشام البهكلي، أن "رؤية السعودية 2030" تمثل خطة بالغة الطموح تتضمن خريطة طريق للتنوع الاقتصادي.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن شركة "جنرال إلكتريك" سوف تعمل على دعم هذه الرؤية من خلال أربعة محاور، أولها تحقيق الكفاءة في قطاعي الصحة والطاقة، ثم الإسهام في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم تنويع مصادر الاقتصاد، وأخيراً نقل التكنولوجيا.

وشدد على أن عمليات توطين الصناعات تحتاج إلى مراحل، كبناء الإمكانات الوطنية واللوجيستية، فالشركات الأجنبية، حسب قوله، بحاجة إلى تسهيلات خاصة في الجانب اللوجيستي.

وذكر أن الشركة ومنذ 2012، أعلنت عن استثمارات بمليار دولار لتغطية المجال الصحي وقطاع الطاقة في أسواق المملكة، فضلا عن مجال الابتكار الذي يعد أحد أبرز الأعمال الرئيسية لأنظمة "جنرال إلكتريك" في المنطقة.

وحول مساهمة الشركات الأجنبية في حل مشكلة البطالة، قال الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"جنرال الكتريك" في السعودية والبحرين، إن هناك ضرورة لإيجاد خطط مدروسة، موضحا أن الشركات تضطلع بدور مهم في مجال تدريب الكوادر، حيث ركزت "جنرال إلكتريك" على ثلاثة محاور في هذا الإطار، وهي: تطوير كفاءة المهندسين في مراكز داخل المملكة أو إرسالهم للتدريب في مراكز "جنرال إلكتريك" في الخارج، والتركيز على فئة الفنيين، فضلا عن إدماج العنصر النسائي قائلاً إن "جنرال إلكتريك" تفتخر بتواجد العديد من المهندسات العاملات في مراكزها.