دويتشه: رؤية المملكة تحقق عوامل اجتذاب المستثمر الأجنبي

تتوالى ردود الأفعال الإيجابية حول صدور "رؤية السعودية 2030" سواء من الجهات الحكومية أو من مؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وكان للقطاع المالي نصيب كبير ضمن هذه الرؤية بدءاً، بإعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي، ومروراً بطرح "تداول" للاكتتاب العام وخصخصة عدة شركات حكومية.

وفي مقابلة مع "العربية" رأى كبير الاقتصاديين في "دويتشه العربية السعودية" للأوراق المالية، ملحم ملحم، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها "رؤية المملكة 2030" ستجلب مزيدا من الاستثمارات، مضيفاً أن الرؤية تتجه صوب تحقيق عوامل اجتذاب المستثمر الأجنبي، كإحداث تغييرات في أسواق المال وفتح خطوط جديدة ورفع حجم السياحة، فضلا عن مشروع الجسر الذي سيربط المملكة بمصر.

وقال إن ما يهم المستثمر في النهاية هو الشفافية وحجم الأرباح الذي سيحققها من استثماره، بغض النظر عن الضرائب أو أعباء التوظيف.

في المقابل، أشار إلى أن دخول المستثمر في السوق السعودية سوف يأخذ بعض الوقت، حتى تتضح الرؤية حول الإجراءات والخطط المستقبلية في المملكة.

ولمح إلى أن الخطة كبيرة وشاملة مما يفرض بعض التحديات على صناع القرار، من بينها القدرة التنفيذية لكل تلك المشاريع المعلنة في ذات الوقت.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن "فرض الرسوم ورفع الدعم الضروريين لاستمرار الاقتصاد السعودي، سوف يحدثان بعض الأثر على المدى القصير لناحية مستويات النمو وزيادة الأسعار، لكن الإجراءات الجذرية من شأنها العمل على القليل من هذا الأثر".