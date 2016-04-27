طيران الإمارات: سنستلم 37 طائرة جديدة حتى مارس 2017

قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش ملتقى السفر العربي في دبي، إن الأوراق الرسمية التي تقدمت بها شركات الطيران الخليجية أصبحت لدى الحكومة الأميركية، والكرة في ملعبها الآن، في إشارة إلى الشكاوى التي تقدمت بها شركات الطيران الأميركية ضد نظيرتها الخليجية.

وأكد بن سعيد استلام طيران الإمارات 37 طائرة جديدة خلال العام المالي المقبل المنتهي في مارس 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات إن تمويل الطلبيات سيكون ذاتيا أو من خلال السندات أو تأجير الطائرات.

وأشار الشيخ بن سعيد إلى أن طيران الإمارات ستقوم بتجديد أسطولها عبر خروج 16 طائرة من الخدمة.