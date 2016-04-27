النعيمي: 4.1 مليون سائح لإمارة أبوظبي في الربع الأول

قال مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في هيئة السياحة في أبوظبي، مبارك النعيمي، إن إمارة أبوظبي تبذل جهودا كبيرة لتطوير القطاع السياحي في الإمارة، مستنداً بذلك إلى الأرقام الإيجابية المحققة في عدد السياح خلال الربع الأول من العام 2016 مع تدفق أكثر من 4.1 مليون سائح إلى الإمارة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10% في فبراير الفائت مقارنة مع العام 2015.

وشدد النعيمي في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش سوق السفر العربي الذي يعقد حالبا في دبي، على أهمية المكاتب الخارجية المتواجدة خارج الإمارات، لما لها من دور مهم بالترويج للسياحة في أبوظبي ، وجذب السياح من مختلف الجنسيات، وذلك عبر عقد اجتماعات مع صانعي القرار في دول العالم.

وفي إطار السياسة الترويجية المتبعة، لفت النعيمي إلى أبرز المشاريع السياحية قيد التنفيذ من متاحف ومدن ريفية وصولاً إلى تطوير جزيرتي ياس والسعديات وغيرها من المشاريع، تماشياً مع الرؤية المرتكزة على تحقيق الإقامة الأطول للسياح العرب والأجانب في أمارة أبوظبي.