الفايز للعربية: الأردن استقبل 200 ألف سائح عربي للعلاج

قال وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، إن الأردن استقبل نحو 200 ألف سائح عربي في مجال السياحة العلاجية خلال سنة واحدة، موضحا أن إطلاق حملة الترويج السياحية "أكيد في الأردن" يأتي بهدف التعريف بمزيد من المنتجات السياحية المتنوعة علاجيا وترفيهيا وتاريخيا.

وأكد الفايز في مقابلة مع برنامج صباح "العربية" أن الأردن أصبح يصنف الأول عربيا والخامس عالميا في السياحة العلاجية، مؤكدا أن الحملة التي تطلقها هيئة تنشيط السياحة الأردنية، في دول الخليج، بمختلف وسائل ووسائط الإعلام المتعددة، تأتي لإبراز المنتج السياحي الأردني لأهلنا وإخواننا في دول الخليج والدول العربية، ليكونوا ضيوفا كراما عندنا في فترة الصيف.

وتحدث عن مناطق تاريخية وسياحية وعلاجية أردنية، لا يوجد لها نظير في العالم، مثل منطقة البحر الميت التي تتمتع بشهرة عالمية لكونها أخفض بقعة على وجه الأرض وتبعد فقط 45 كلم عن العاصمة عمان، وفيها نسبة أوكسجين أعلى 10% مقارنة مع أي منطقة بالعالم، إلى جانب تنوع منتجات السياحة العلاجية مثل "أملاح" و"طين" ومياه البحر الميت.

وأكد أن الأردن يظل واحة أمن وأمان، على الرغم من تأثر قطاع السياحة في دول المنطقة بسبب الأزمات الجيوسياسية، مؤكدا أن التأثير يأتي في السياحة من الغرب، في حين تظل السياحة العربية في تزايد إلى الأردن.