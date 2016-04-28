الخطوط السعودية للعربية: أسطولنا الحديث سيضم 200 طائرة

في لقاء مع "العربية"، قال نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج في الخطوط السعودية، فهد بن إبراهيم الجربوع، إن الشركة تخطط للوصول بأسطولها الحديث إلى 200 طائرة، مشيرا إلى أن تمويل شراء الطائرات الجديدة سيتم من بشكل ذاتي وعبر إصدار الصكوك.



وذكر الجربوع أن الشركة استلمت 5 طائرات هذه السنة، فيما يتوقعون اكتمال استلام 29 طائرة بنهاية العام، الأمر الذي يشكل جزءاً من خطة الطيران السعودي لتحديث أسطوله والعمل على تلبية الطلب المتنامي على الرحلات الإقليمية وطويلة المدى.

وبخصوص الانتقادات التي طالت محركات "إيرباص" الجديدة خاصة "A320 neo"، أوضح الرئيس للتسويق وإدارة المنتج في الخطوط السعودية، أن هذه المحركات تعد جزءاً من مخطط الخطوط السعودية، وأن هناك علاقات قوية تربط الشركة بإيرباص، معرباً عن عدم قلق الشركة وثقتها في قدرة إيرباص على حل الإشكالات التي قد تطرأ على المحركات الجديدة، الأمر الذي اعتبره طبيعياً في البداية ويتم التغلب عليه من خلال التجربة في الأجواء وبدء التشغيل التجاري.