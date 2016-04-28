توقعات برفع الفائدة الأميركية مرتين هذا العام

أثار البيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس، التكهنات حول إمكانية رفع الفائدة الأميركية في شهر يونيو المقبل، في وقت ارتفعت تقديرات الأسواق حول لجوء الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة من 20% إلى 23%.

ولكن المحللين يراهنون على أن رفع أسعار الفائدة سيتم في سبتمبر المقبل، ومن ثم يلجأ الاحتياطي إلى رفع الفائدة مرة ـخرى في ديسمبر المقبل.

اللافت أيضاً هو تأثر أسعار العملات التي جاءت بمثابة المؤشر الأبرز لتفاعل الأسواق مع هذه القرارات المهمة، حيث قفز الين بشكل حاد أمام الدولار الأميركي، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي مقابل الدولار منذ أغسطس 2015، على أثر إعلان البنك المركزي الياباني قراره بعدم توفير المزيد من الدعم الاقتصادي والإبقاء على السياسة النقدية المتبعة دون أي تغيير يذكر.

وأشار المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 0.7% خلال الربع الأول 2016 مقابل 1.4% في الربع الأخير من العام الفائت.