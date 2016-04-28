الباكر: سنلغي طلبيات A320NEO إن لم تحل إيرباص مشاكلها

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن الشركة ستقوم بإلغاء طلبيات طائرات AIRBUS A320 NEO، إن لم تحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الطراز.

وأوضح في لقاء مع "العربية" على هامش سوق السفر العربي، أن الخطوط القطرية تتوقع عند قيامها بشراء الطائرات، التزام الشركات المصنعة بجميع البنود والشروط وضمانات الأداء الموجودة في الاتفاقية، لكن هذا الأمر لا ينطبق على AIRBUS A320 NEO، فأداء محركها ضعيف، كما أن هناك مشاكل أخرى لهذا الطراز من الطائرات.

وذكر أن هناك شركات طيران أخرى قامت باستلام نفس الطراز من الطائرات، وقد واجهت مشاكل هي الأخرى، قائلاً: "نحن لا نقبل بمواجهة أي مشاكل قد تخالف العقد مع ايرباص".

وأضاف أن هناك بنود جزاء في حال إلغاء الطلبيات، لكنه رفض إعطاء تفاصيل حول هذا الموضوع.

وقال الباكر إن "قطر للطيران" لطالما كان لديها خطة بديلة، مضيفاً: "سننسحب ونتعامل مع شركة أخرى إن لم تلتزم الشركات المصنعة بجميع البنود الموجودة في الاتفاقية".

وذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الشركة ستستلم نحو 36 طائرة هذا العام، مشيراً إلى أن ايرباص تأخرت في تسليم 6 طائرات، وهذا "غير مقبول بالنسبة إلينا كونه قد يؤثر على خطتنا للتوسع".

وتحدث الباكر عن توقعات الشركة بنمو أرباحها بأكثر من 10% للربع الأخير من العام المالي المنتهي في مارس الماضي، كما تتوقع نمواً شبيهاً للعام بأكمله، حيث تعتزم "قطر للطيران" الإعلان عن نتائجها المالية في منتصف يونيو المقبل.