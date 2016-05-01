الحبيب لـ"العربية": الخزامى ستفتح أرقى منتجع بالرياض

أعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة «الخزامى للإدارة» عبدالعزيز الحبيب "قرب افتتاح" منتجع "درة الرياض" الذي وصفه بأنه أحد أوائل المتجعات الراقية بالمنطقة.

وقال الحبيب في مقابلة مع قناة "العربية" إن قيمة مشاريع الشركة تصل إلى 3 مليارات ريال، موضحا أن عملية تمويل هذه المشاريع تجري من خلال التمويل الذاتي او عبر البنوك.

واعتبر ان من المبكر تحديد موعد لادراج أسهم الشركة في سوق المال، لكنه قال إن هذا الأمر قيد الدراسة ونحن منفتحون على كل الخيارات في جلب التمويل للشركة.

وأشار إلى عمل الشركة على تحديث وتوسعة برج الفيصلية في مدينة الرياض، ليكون احدى العلامات المميزة لمدينة الرياض وللمملكة العربية السعودية، في المجالات الفندقية والتجزئة والترفيه.