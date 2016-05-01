وارن بافيت: المشتقات المالية قنبلة موقوتة أمام البنوك

يترقب المحللون كل عام الاجتماع السنوي لشركة Berkshire Hathaway التي يرأسها الملياردير وارن بافيت Warren Buffet والذي يقوم خلاله وبشراكة Charlie Munger نائب رئيس مجلس الإدارة وصديق بافيت، بالإجابة عن مختلف أنواع الأسئلة، إن كانت عن الشركة، أو الاقتصاد العالمي أو حتى حياته الشخصية.

وكون بافيت قام ببناء ثروته بنفسه، يرغب الأشخاص من جميع أنحاء العالم بمعرفة اتجاه الأسواق منه، في حين تأتي إجاباته هذه السنة، مثل كل سنة جدية ومليئة بروح الدعابة في الوقت نفسه.

وشبّه بافيت، المشتقات المالية أو Derivatives بالقنبلة الموقوتة، قائلا إن معظم البنوك الكبرى لديها مراكز في المشتقات المالية ما يجعلها غير جذابة، موضحا أن هذه العقود مليئة بالمخاطر الكامنة، وبالثغرات التي من الممكن أن "تسمم" الأسواق، مع العلم أن Berkshire Hathaway استثمرت في هذه العقود للمضاربة على حركة الأسهم أو القدرة الائتمانية لبعض البنوك.

أما عن أداء الشركة الأميركية التي تملك حصصاً في Heinz وCoco Cola وMars وBNSF وبنكي Wells Fargo وBank of America فقد تراجعت أرباحها التشغيلية في الربع الأول نتيجة تفاقم خسائر التأمين وتباطؤ أعمال BNSF التي تعمل في السكك الحديدية.

وفي نهاية الاجتماع الذي انعقد في أوماها الواقعة في ولاية Nebraska الأميركية، نجح الملياردير Warren Buffett في الحصول على معظم أصوات المساهمين بعدم إلزام Berkshire Hathaway على إصدار تقرير حول أثر مخاطر تغير المناخ على أعمالها، الشركة إحدى الأكبر عالميا في أعمال إعادة التأمين.

وقدم وارين بافيت نصيحة لكل مستثمر يبحث عن أصول مربحة، حيث قال إنه عند شراء سهم لشركة ما، يجب أن تتطلع لهذا الاستثمار بمثابة شراء شركة تثق فيها، واصفا الاستثمار في الأسهم كشراء مزرعة أو شقة، بحيث لا يتم تحديد سعرها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا.