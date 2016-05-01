الخطيب: ارتفاع المخصصات أثرت على أرباح بنوك الإمارات

أكد المدير في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، أن ارتفاع المخصصات شكل عامل ضغطٍ على الأرباح الفصلية لبنوك الإمارات، إلى جانب ارتفاع التكاليف على الودائع دون أي تغيير يذكر في هوامش الفوائد على القروض.

وعزا الخطيب في مقابلة مع قناة "العربية"، السبب، وراء التفاوت في أرباح البنوك إلى الاستراتيجية التشغيلية لكل بنك على حدة، لافتاً إلى ارتفاع طفيف في نسبة مخصصات بنك الخليج الأول في الربع الأول من العام الجاري.

وفيما سجل مؤشر دبي ارتفاعاً بنسبة 4% خلال تعاملات إبريل، حقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب بلغت 3.6%.

وحول إمكانية تدفق مزيد من السيولة باتجاه سوق دبي بعيداً عن أبوظبي، وصف الخطيب هذه المرحلة بمرحلة "التحدي" في المحافظة على المكاسب التي حققها السوق خلال الشهرين الماضيين، ما يعادل 1000 نقطة في سوق دبي.

وعن ترقب نتائج شركتي إعمار وأرابتك عن الربع الأول من العام الحالي، رأى الخطيب أن لا نتائج إيجابية متوقعة لأرباح "أرابتك"، على خلاف إعمار بعد توقعات إيجابية من رئيس الشركة حول الأرباح.