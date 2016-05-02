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خصخصة بورصة الكويت تمهد لنظام الشراكة

المصدر: العربية.نت
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أشار الرئيس التنفيذي لشركة KIC للوساطة المالية فهد الشريعان إلى استمرار التراجع الملحوظ في أحجام التداولات في السوق الكويتية ، مؤكداً أن تحويل ملكية وإدارة السوق إلى بورصة الكويت تمهيداً لطرح جزء منها إلى الاكتتاب العام، هو بمثابة خطوة أولى نحو الخصخصة.

وأوضح الشريعان في مقابلة لقناة "العربية" أن هذا التحول لا يزال في إطار التغيير الكياني فقط بالتالي فإن هيئة الأسواق المالية هي المالك الرئيسي للسوق حالياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى الاتجاه نحو نظام الشراكة مع القطاع الخاص بحيث يحق للدولة التملك بنسبة تتراوح بين 6 و24% ، فيما يفتح المجال أمام المستثمر للاستثمار في شركات كويتية من 26 إلى 44% .

كلمات دالّة

#السوق الكويتية, #بورصة الكويت, #الإكتتاب العام, #التداولات

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