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نمو عدد السياح في دبي 5% بالربع الأول من 2016

المصدر: العربية.نت
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أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام ‏كاظم، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن عدد السياح القادمين الى دبي نما 7%، خلال عام 2015 وبنسبة 5%، خلال الربع الأول من هذا العام.

وأشار كاظم إلى أن دبي تستهدف 20 سوقا جديدة لجذب السياح منها.

وأوضح كاظم أن أبرز الدول التي تستهدف دبي للسياحة هي السعودية والهند والكويت وعمان وبريطانيا، مشيرا إلى أن دبي تعمل على استقطاب السياح من 20 سوقا جديدة للوصول إلى 20 مليون سائح في 2020.

وقال كاظم "الأسواق الجديدة تشمل إفريقيا ودول شرق آسيا لا سيما ماليزيا وإندونيسيا وتايلندا".

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