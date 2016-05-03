"الاتصالات" تبيع حصة في كنار لـ"زين" الكويتية

عزا مدير وحدة تداول الأفراد في KFH CAPITAL فيصل المحميد السبب وراء التراجعات في السوق الكويتية إلى تراجع أسعار النفط، إلى جانب ترقب نتائج الربع الأول من هذا العام لكافة الشركات.

وأوضح المحميد في مقابلة لقناة "العربية"، أن السوق الكويتية ستشهد سيولة ضعيفة جداً خلال شهر رمضان المقبل، غير أن الأمر يتوقف على تحفيز الجهات الرقابية لحماية المستثمرين، متوقعاً عودة السيولة إلى مستويات مرتفعة في الربع الثالث من العام الجاري.

وحول صفقة "زين" الكويتية لشراء حصة 92.3% من «اتصالات» الإماراتية في كنار السودانية مقابل 349.6 مليون درهم ما يعادل 95.2 مليون دولار، أكد المحميد أن "زين" قد وضعت خطط استراتيجية للدخول إلى الأسواق الإقليمية بهدف زيادة الإيرادات ، غير أن الخطورة تكمن في تقلب أسعار العملات و ارتفاع الدولار.

يذكر أن «زين» كانت أوضحت في بيان منفصل، أنه عند إتمام الصفقة ستصبح "زين السودان" شركة اتصالات تقدم خدمات متكاملة، إضافة إلى أن الصفقة سوف تمكن الشركة من التحوط من أي مخاطر في تقلب أسعار صرف العملات، حيث يتم تمويل الصفقة من المبالغ النقدية لديها.