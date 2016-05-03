وزير العمل السعودي: إطلاق "نطاقات الموزون" في 2016

قال وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني، إن وزارة العمل تعتزم إطلاق برنامج السعودة "نطاقات الموزون" قريباً، موضحاً أنه يصنف المهن على عدد السعوديين العاملين في المنشأة.

ولفت الحقباني، على هامش مؤتمر اليورومني الذي يعقد حالياً في الرياض، إلى أن برنامج "نطاقات الموزون" يأخذ في الاعتبار عوامل عدة منها: العدد، متوسط الأجر، مشاركة المرأة، والاستدامة السعودية.

وقال الحقباني إن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بلغ 1.7 مليون عامل، بينهم نحو 477 ألف امرأة.

وأوضح أن دعم عجلة التوطين لن يتحقق من دون تضافر جميع الجهود، انطلاقاً من تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتوظيف.

وقال الوزير إن الوزارة لن تسمح بإساءة استخدام أي من مواد نظام العمل، ولاسيما في عملية تحقيق التوطين ورفع معدلاته في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية الشاملة.

وأعرب الحقباني عن عدم رضاه على حجم مشاركة النساء في القوى العاملة بالمملكة، معتبراً ان عدم السماح لهن بقيادة السيارات هو عامل غير مؤثر في هذا المجال. وبلغت نسبة البطالة لدى النساء في السعودية العام الماضي 34 % ، في حين ان نسبة البطالة عموما سجلت 11,5 % ، بحسب بيانات رسمية استندت اليها مؤسسة "جدوى للاستثمار".

واستكمالاً لعرض برامج التوطين، لفت إلى أن برنامج العمل عن بعد، التحق به في المرحلة الأولى نحو 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة في المملكة، استفاد منهم 279 صاحب عمل، في حين صاحب هذا البرنامج إطلاق الصندوق لمبادرة مماثلة، وهي مراكز العمل عن بعد لدعم التوظيف والتوطين في المناطق الجغرافية البعيدة وتقليل الهجرة إلى المدن الرئيسة.

وامتداداً لعرض خدمات الوزارة، تحدث الحقباني عن خدمة "مستشارك العمالي" التي أطلقتها الوزارة أخيراً، مبيناً أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح الإجابة عن استفسارات العملاء العاملين وأصحاب العمل والمختصين في القطاع الخاص، حول الاستشارات القانونية عن أنظمة وقرارات العمل، خلال ثلاثة أيام من تلقي الاستفسار.