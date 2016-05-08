عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق مقابلات خاصة

الفوزان: القيادات الشابة قادرة على تنفيذ رؤية السعودية

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي في السعودية والشرق الأوسط وجنوب آسيا عبدالله الفوزان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن عمليات إعادة الهيكلة التي شهدت دمج بعض الوزارات في السعودية ستخلق حالة من التوأمة فيما بينها، تمهيدا لعملية الخصخصة.

وأضاف الفوزان "أتوقع الرسالة الرئيسية كانت عبر اختيار قيادات شابة متمرسة تمهيدا للمرحلة المقبلة".

ولفت الفوزان إلى أن التغييرات تضمنت أن تكون مصلحة الزكاة من أهم روافد الدخل الوطني حيث لا يمكن الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وحول التحديات المقبلة قال الفوزان "التحديات كبيرة، خاصة وأهمها القدرة على التنفيذ في ظل تداخل عدد كبير من القطاعات، هي الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد يعتبر من أهم التحديات وهذا كما في كل الدول، إلا أن ما يدفعني للتفاؤل اختيار قيادة شابة لديوان المراقبة".

كلمات دالّة

#السعودية, #هيكلة الحكومة, #رؤية السعودية 2030, #هيكلة الوزارات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر