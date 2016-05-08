وزير الاتصالات: 4 رخص للجيل الرابع تطرح محليا ثم عالميا

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ياسر القاضي، في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، إن خدمات الجيل الرابع التي تعتزم الحكومة طرح تراخيصها ستحسن جودة الخدمات المقدمة للمستهلك في مصر.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع وفقاً لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص، شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة لذلك.

وأضاف القاضي أن طرح ترددات الجيل الرابع محليا لتوحيد خدمات الشركات.

ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشى مع السوق العالمية مع تقديم مصر خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الأمر الذي سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.

وقال القاضي "لدينا 4 رخص للجيل الرابع سنطرحها محليا ثم عالميا إذا لم تبع محليا".

وستقوم المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الصوت عبر شبكات المحمول "بشكل تجوال محلي" على أن تقوم شركات المحمول بتقديم الخدمة للصوت الثابت بشكل افتراضي على البنية التحتية لشركة المصرية للاتصالات.