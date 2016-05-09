الحجي لـ"العربية": منظمة "أوبك" انتهت تماما ولا دور لها

رأى الخبير النفطي الدكتور أنس الحجي، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لم تعد تقم بالدور المؤثر المطلوب منها، قائلا في مقابلة مع قناة "العربية" : "أوبك انتهت تماما وتحولت إلى مركز بحثي".

واعتبر أن اختيار المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، يعد تأكيداً على استمرار السياسة النفطية المستقرة للسعودية، نظرا للعلاقة والتقارب بين المهندس علي النعيمي والفالح، مشيرا إلى انتقال وزارات النفط في دول الخليج إلى جيل الشباب في قطر والإمارات وغيرهما.

وتساءل عن الدور الكبير المنتظر من وزارة الطاقة، قائلاً: التغيير الأهم ربما يأتي في قطاع الكهرباء، وهل "ستنجح وزارة الطاقة في تنويع مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي"، مشيراً إلى أن دعم النفط والغاز في السابق كانا يؤثران سلبا على اعتماد الطاقة المتجددة في الاستخدام المحلي.

وبسؤاله إن كان تعيين الوزير الجديد، سيؤكد عدم قبول السعودية تجميد الإنتاج، قال الحجي، إن السعودية هي أقل الدول فائدة من التجميد، وليست لديها أي مصلحة فيه"، مؤكدا أن الخطوات الأخيرة في المملكة "كلها جاءت علنية، فالسعودية لم تعد بحاجة إلى أوبك كغطاء، وأوبك انتهت وهي ليست أوبك بدون السعودية".

واستدرك قائلا: "ليس هناك حاجة للتعاون مع الدول الأخرى، وليس هناك حاجة لتجميد الإنتاج على الإطلاق" بالنسبة للمملكة.

وأرجع الحجي وجهة نظره حيال أوبك، إلى عدة أمور منها "فكرة تخصيص أرامكو وجعلها مستقلة، وهذا سيجعل السعودية تنظر للجانب الآخر من أوبك، لأن جعل ارامكو مستقلة يتنافى مع سيطرة الحكومة على الإنتاج".