بن سعيدان: رسوم الأراضي بالسعودية تهدف لتوفير المساكن

قال سلمان بن سعيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات، إن الهدف من فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة في السعودية، هو "ليس جباية الأموال وإنما حل أزمة السكن وتوفير المزيد من المنازل للمواطنين".

ووصف بن سعيدان في مقابلة مع قناة "العربية" أن مدة الأشهر الستة التي تسبق سريان نظام الرسوم، والتي تنتهي في الثالث من رمضان المقبل، بأنها "فترة كافية لإعادة ترتيب الأوراق لكن يظل هاجس صدور اللائحة التنفيذية يأخذ أهميته لدى المعنيين بالشأن العقاري".

وأشار إلى أهمية اللائحة في تحديد الحد الذي يبدأ معه فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة الواقعة داخل المدن السعودية، مرجحا أن يكون فرض الرسوم على المساحات الكبيرة وفي المدن الكبيرة، وعلى مساحات تفوق 15 ألف متر مربع، وتلك الكبيرة التي تفوق مساحاتها مليون متر مربع.

واستبعد بن سعيدان فرض الرسوم على الأراضي الصغيرة بحجم 500 متر مربع المملوكة لمواطنين لاستخدامهم الشخصي، وهي لا تشكل عاملا مؤثرا في حل أزمة السكن.