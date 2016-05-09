مدخلي: مرونة لائحة رسوم الأراضي تمكنها من مواكبة التطور

قال مساعد المدير العام لشركة الاستثمار، كابيتال خالد مدخلي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن ما أعلنته وزارة الإسكان السعودية عبر حسابها على "تويتر" هي عبارة عن رسومات توضيحية لما أعلن سابقا، والنظام أعطى 180 يوما لتطبيقه، وبحسب وسائل الإعلام فإن اللائحة ستكون جاهزة في 3 رمضان المقبل.

وأضاف مدخلي أن المادة الرابعة من أعطت للائحة المدة الزمنية اللازمة لتطبيق قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء.

وقال مدخلي "المجتمع يترقب اللائحة لتفصيل كامل، والآلية التي ستتبع في تطبيق النظام، ونأمل أن تنجح رسوم الأراضي البيضاء في زيادة العرض وطرح المنتجات السكنية، ويجب أن نعي أن الوزارة لديها معوقات تتعلق بعدم وجود خرائط واضحة للأراضي البيضاء، ويجب أن تكون اللائحة مرنة لأي تطورات جديدة".

ولفت مدخلي إلى ضرورة استخدام اللائحة في جمع المعلومات من السوق بما يمكنها من تنفيذ النظام بشكل دقيق.