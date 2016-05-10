العربية للطيران: النفط والوجهات الجديدة دعما الأرباح

قال عادل علي الرئيس التنفيذي لشركة "العربية للطيران" إن نتائج 2015 كانت جيدة بشكل عام، كما أن تطور أسعار النفط في الربع الأول من 2016 خلق أثراً إيجابياً على أرباح الشركة الفصلية، فضلاً عن زيادة الرحلات الإضافية لأكثر من 15 وجهة جديدة تم تشغيلها في الربع الأخير من 2015 الأمر الذي كان له مردود إيجابي في الربع الأول من السنة الحالية.

وكانت عقود التحوط على أسعار النفط قد ضغطت على أرباح الشركة في الفصول السابقة، غير أن الرئيس التنفيذي للشركة أشار إلى أن سياسة التحوط مازالت قائمة، ويتم النظر إليها كتأمين مستقبلي لجهة التقلبات في أسعار النفط، مضيفاً أن أثر تلك السياسة كان إيجابياً أيضا على أساس سنوي، رغم التقلبات الفصلية.

ولفت علي في مقابلة هاتفية مع "العربية" إلى أن العربية للطيران تحظى بخمسة مقارات في المنطقة العربية، وقد زادت الشركة عدد رحلاتها بواقع 20% من مطار الدار البيضاء ومطارات أخرى إلى 25 محطة تسير الشركة رحلاتها إليها في أوروبا. كما افتتحت "العربية للطيران" مقرا جديدا في الأردن، فضلا عن تسيير رحلات إضافية من مطاري رأس الخيمة ومصر.

وكشف علي أن الشركة رفعت عدد الطائرات المشغلة في مطار الشارقة بواقع أربع طائرات، ليصل العدد الحالي إلى 39 طائرة، قائلاً إن هناك خطة من حكومة الشارقة لتوسيع مطار الإمارة.