بوبيان: 50% من طلبات الصكوك من دول خليجية

خفّض "بنك بوبيان" الفائدة على إصداره من الصكوك من 7% إلى 6.75%، وذلك بعد أن تجاوزت الطلبات 5 أضعاف ما هو مطلوب من قبل البنك.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن نصف الطلبات على الصكوك جاءت من دول خليجية وربعها من مستثمرين عالميين.

وأضاف "أول مرة من 2007 لم يكن هناك أي صكوك في الكويت، والبنوك الإسلامية ستتبعنا في ذلك، والتغطية تقريبا 5.6 مرة، والطلبات 1.4 مليار دولار.

وأشار الماجد إلى وجود طلب عالمي بنسبة 50% من دول الخليج، و25% من دزل الخليج، و25% من مستثمرين عالميين.

وتتيح هذه الصكوك البالغة قيمتها 250 مليون دولار، للبنك خيار استردادها بعد 5 سنوات.

وقال الماجد "في الوقت الحاضر لا نحتاج إلى سيولة، وهذا سيغطي الاحتياجات حتى عام 2018".

ويعتبر "بوبيان" هو أول بنك كويتي يصدر صكوكا.