تعرف على عادات المهنيين السعوديين في الإنفاق

أجرت شركة "فيزا" دراسة عن المهنيين في السعودية بهدف قياس أنماط الإنفاق والسلوك والأولويات، وأيضا آفاق الاقتصاد المحلي والعالمي.

وصنفت الدراسة المهنيين إلى فئتين بحسب دخلهم الشهري، ذوي الدخل المتوسط وهم الذين يتراوح دخلهم ما بين 20 و35 ألف ريال، والمهنيين ذوي الدخل العالي وهم الذين يتقاضون 35 ألف ريال فأكثر.

وما يزيد عن نصف المهنيين متفائلون جداً حيال فرص العمل المستقبلية، فيما يثق نحو 31% منهم بأن الوضع الاقتصادي في المملكة سيتحسن، و58% يتوقّعون زيادة في دخلهم الشخصي في المستقبل.

ويبلغ حالياً الإنفاق الشخصي للمهنيين حوالي 16 ألف ريال شهرياً، باستثناء الإيجار ودفعات القروض والاستثمارات، وهذا المبلغ أعلى بكثير لذوي الدخل المرتفع.

ولكن على ماذا ينفق المهنيون السعوديون؟

82% منهم ينفقون على الأمور الأساسية والمستلزمات المنزلية بشكل أسبوعي، والنسبة ذاتها تقريبا تنفق على المقاهي وارتياد المطاعم العادية.

,شهريا، ينفق 44% ممن تم استطلاع آرائهم على العطلات، و46% على عطلات فاخرة في نهاية الأسبوع. ويشتري 23% من المهنيين مجوهرات وساعات وسيارات جديدة كل بضعة أشهر فقط! فيما تخصص الغالبية ما معدله تسعة آلاف شهرياً للإنفاق الشخصي.

أما عن وسائل الإنفاق لهؤلاء، فيميل نحو 84% لاستخدام بطاقات الائتمان، فيما يستخدم 53% بطاقات السحب الفوري.

وحددت فيزا خمس مجموعات من المستهلكين وفقاً لمفهومهم للفخامة، ووجدت أن أكثر من نصف المهنيين يستخدمون الخدمات والمنتجات الفاخرة بهدف تمييز أنفسهم.

أما عن أهداف المهنيين الشخصية، فيتمحور معظمها حول العائلة والأطفال، فيعتبر أكثر من 60% أن هدفهم هو تعليم أفضل لأطفالهم، و57% يودون تطويراً شاملاً لهم، وأقل من نصفهم فقط يهدفون إلى زيادة دخلهم الشهري.