تقرير: إمكانيات نمو كبيرة للعقارات التجارية بالسعودية

أصدرت شركة كوليرز انترناشيونال للأبحاث دراسة عن قطاع العقارات التجارية في السعودية أشارت فيه إلى إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن الاهتمام بالترفيه الذي يعد عنصراً أساسياً للجذب في المجمعات التجارية.

وقال المدير التنفيذي في كوليرز انترناشيونال عماد ضمرة، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الوضع الاقتصادي والتغيرات في معدلات الشراء مع رؤية 2030، والتي أشارت إلى قطاع التجزئة من ناحية الاستثمار الأجنبي وجذب العلامات التجارية وزيادة عدد العاملين فيه بمليون شخص يبشر بالطلب على العقارات التجارية.

وأضاف ضمرة "الآن نحن في مرحلة جديدة، ومن هم تحت الـ35 عاما عنصر الترفيه مهم لهم والهدف هو زيادة الوقت الذي يمضونه في المولات".

وقال ضمرة "الوضع الاقتصادي تغير والتمويل ليس سهلا كما في السابق، وهذا يدعم فكرة التدقيق في المشاريع التي سيتم اختيارها، ويوجد عبء كبير على المطور والممول والمستثمر، والأراضي الموجودة للتمويل موجودة الآن والتحدي الكبير في التمويل، والآن دور المطورين حل هذه الإشكالية".

وحدد التقرير عوامل الجذب التي تركزت على ضخامة حجم السوق السعودي خاصة لارتفاع نسبة الشباب إلى إجمالي عدد السكان، وارتفاع مستويات الدخل.

وتوقع التقرير أن تتجه المجمعات التجارية الجديدة إلى تغيير الأنماط للحفاظ على نسب الإشغال، بتوفير مساحات أكبر للأنشطة الاجتماعية والترفيهية.

وأشار التقرير إلى أن الرياض لديها أقل معدل للمساحات التجارية القابلة للإيجار بالنسبة إلى عدد السكان، وأرجعت ذلك إلى تضاؤل مساحات الأراضي، وإن كان ذلك في الطريق إلى التغيير وأن من المخطط بناء حوالي 2.4 مليون متر مربع من المساحات التجارية، منها 412 ألف قيد الإنشاء حالياً.