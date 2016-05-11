العلي لـ "العربية": ملتزمون بالموعد المحدد لإكسبو 2020

أكد المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 في دبي نجيب محمد العلي أن دبي ملتزمة بجدول التنفيذ، وسيتم افتتاح المعرض في موعده في أكتوبر 2020 دون تأخير.

وأوضح العلي في مقابلة مع قناة "العربية" أن الفكرة الأساسية في معرض إكسبو 2020 ترتكز على تحقيق تواصل العقول بين مختلف المشاركين حول 3 مواضيع أساسية: الاستدامة، الفرص والتنقل.

يضم المعرض، بحسب العلي، أكثر من 200 منصة من مختلف الدول والشركات العالمية، ما يتيح الفرص أمام الزوار باكتشاف ثقافات العالم، مؤكداً أن التواصل مع الإعلام سيشكل دعماً كبيراً لإكسبو 2020.

يذكر أن حكومة دبي أطلقت الخطة الرئيسية لإكسبو 2020 أمس على هامش منتدى الإعلام العربي.