إفلاس 3 شركات نفط أميركية بمستحقات 11 مليار دولار

أعلنت 3 شركات في قطاع النفط والغاز الأميركي الأسبوع الماضي عن إفلاسها بحجم ديون إجمالي يصل إلى أحد 11 مليار دولار.

وبحسب شركة المحاماة Haynes & Boone أعلنت 130 شركة في هذا القطاع عن إفلاسها منذ بداية العام الماضي، بمستحقات تبلغ 44 مليار دولار، هذا الرقم يستثني الشركات التي أفلست الأسبوع الماضي.

وقال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي، في مقابلة مع قناة "العربية" إن سعر 80 أو 90 دولارا للبرميل هو السعر المناسب لاستقرار شركات النفط وحمايتها من الإفلاس، معتبرا الأسعار الحالية بين 40 و50 دولارا خطرة جدا بخاصة على شركات النفط الصخري الأميركي.

وأضاف أن الأسعار مرتبطة بمشاريع النفط الكبيرة، مثل المصافي والصناعات البتروكيماوية، موضحا أن الأسعار الحالية لا تعطي حافزا على ضخ الاستثمار في استخراج النفط.