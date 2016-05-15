العلمي: تصنيف "موديز" لن يؤثر على الاقتصاد السعودي

قال خبير التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن خفض موديز لتصنيف السعودية لن يؤثر على الإقراض سواء من داخل المملكة أو من خارجها خاصة وأن نظرة الوكالة لتصنيف السعودية المستقبلي مستقرة.

كانت "موديز" قد خفضت تصنيف السعودية مع تراجع أسعار النفط من Aa3 إلى Aa1 مع نظرة مستقرة.

وأضاف العلمي "خفض التصنيف لم يكن مفاجئا، وكان متوقعا، باعتبار أن هبوط النفط سيؤدي لهبوط تصنيف أكبر مصدر للنفط في العالم، والنظرة المستقبلية المستقرة من الوكالة لا تؤثر على الإقراض في المملكة من الداخل أو الخارج".

وأوضح العلمي أنه فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق برؤية السعودية 2030، من المتوقع أن تكون هناك أولويات لتساعد عملية التصنيف والنجاح في تطوير بعض الجهات والأجهزة مثل التخصيص وزيادة قدرة البنوك على الإقراض.

وأشار العلمي إلى أن دول الخليج مطالبة حاليا بدعوة هذه الوكالات الثلاثة التي تسيطر على 71%، من عملية التصنيف وإعطائها المعلومات الصحيحة وشرح الرؤى المستقبلية.

وقال العلمي "هذه التصنيفات تعتمد على 7 درجات للمخاطر، وكلها موجودة في السعودية بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي".