العوهلي ينفي للعربية إحياء مفاوضات دمج "سبكيم" والصحراء

نفى أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" وجود مفاوضات رسمية في الوقت الحالي مع شركة الصحراء للبتروكيماويات من أجل إحياء عملية دمج الشركتين في كيان واحد والتي كانت توقفت في العام 2014.

وأكد العوهلي في مقابلة مع قناة "العربية" أن "إحياء عملية الدمج مع شركة الصحراء، مرهون بتغير المعطيات التي كانت سببا في توقف المفاوضات السابقة وهي معطيات الهيكلة القانونية وأنظمة الاندماج" معتبرا أن الحديث حول تعيين مستشارين للصفقة لا يشكل امرا جديدا لأن الجهات الأجنبية الاستشارية هي ذاتها في مرحلة المفاوضات السابقة من الطرفين.

وقال العوهلي: "في حالة تغير أنظمة الدمج للأفضل من قبل هيئة السوق المالية، أو وزارة التجارة فإن سبكيم والصحراء وغيرهما سينطلقون في اندماجات مهمة وظرورية لمصلحة ملاك الشركات ولمصلحة القطاعات في سوق الأسهم" مستدركا بالقول "لم يطرأ شيء رسمي من الهيئة او الوزارة بحيث يخدم الشركتين في عملية الاندماج".

وبشأن الصكوك المرتقب اصدارها من قبل شركة سبكيم، قال العوهلي، إن عدد وحجم الصكوك ستحدده "ظروف السوق وبعد التفاهم مع المستثمرين المؤهلين وذوي الخبرة" موضحا أن "الجميع يعلم ان هناك تحديات في قطاعي البنوك والصناعة وغيرهما، وان الظروف في سوق الأسهم لم تعد كما هي قبل 3 أو 5 سنوات".

وأشار إلى اعتماد سبكيم على "وضعها المالي الجيد وسمعتها في السوق في أن يكون الاقبال والسعر جيدان للاصدار المقبل من الصكوك".

وارجع سبب استرداد الطرح الأول للشركة من الصكوك بقيمة 1.8 مليار ريال "بشكل مبكر" في الخامس عشر من يونيو الحالي، وقبل موعد استحقاقها في السادس من يوليو المقبل إلى الرغبة في استباق عطلة عيد الفطر المقبلة حيث يكون عمل البنوك والشركات متوقفا.