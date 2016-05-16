الكثيري للعربية: رؤية 2030 دفعت عجلة المشاريع السعودية

قال مشعل الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة "الكثيري القابضة" إن الشركة بدأت "تقصّر مع عملائها في توريد مادة الإسمنت داخل الرياض" مرجعا ذلك إلى زيادة النمو في الأعمال والمشاريع بشكل قوي بعد إطلاق رؤية السعودية 2030، وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة داخل المدن.

واعتبر الكثيري في مقابلة مع قناة "العربية" أن "النمو الكبير في الطلب على مادة الإسمنت في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، إلى جانب مواصلة النمو القوي في المرحلة الحالية، مع بداية مشاريع وزارة الإسكان" جعل من الشركة "ليست بحاجة للمطالبة بفتح تصدير الإسمنت لخارج المملكة لعدم رغبتها أو حاجتها إلى ذلك".

وأكد أن النمو القوي، يأتي مدفوعا في جملة المشاريع القائمة والمستقبلية من مقدار الثقة الكبير في الاقتصاد السعودي، والذي منحته الرؤية المعلنة حتى عام 2030.

يشار إلى أن رؤية السعودية 2030 تميزت بأنها جاءت على عكس الخطط التنموية السابقة، بخطوات استباقية تضمنت تنفيذ معالجات مباشرة لدعم الطاقة، وإصدار قرارات تنفيذية مباشرة، شملت قطاع تطوير المساكن والأراضي غير المستغلة، في سياق مواكبة الدولة للتراجع الكبير في إيرادات النفط.