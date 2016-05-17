أبو العيون: العملات الآمنة تسيطر على احتياطيات الدول

استبعد المحافظ السابق للبنك المركزي المصري د. محمود أبو العيون، وجود تدخل من قبل صندوق النقد الدولي في سياسات تكوين الاحتياطيات النقدية للدول، مؤكدا أن هذه الاحتياطيات ترتكز على العملات الآمنة غير المتقلبة لتفادي حدوث خسائر.

وقال أبو العيون في مقابلة مع قناة "العربية" إن البنوك المركزية تراعي عنصرين مهمين في استثمار أموالها، الأول القدرة على تسييل الأصول حتى تتمكن الدولة من استخدام الاحتياطي بسهولة في توفير الاحتياجات المطلوبة منها، وبعد تغطية العبء الخاص في هذه الحاجات الحالة تبدأ الدولة تفكر في الأصول شبه السائلة، ومنها أذون وسندات الخزانة التي تصدرها مختلف دول العالم.

ووصف أبو العيون السندات الأميركية وغيرها من سندات الدول الكبرى والمؤسسات العالمية، بأنها من الأصول المفضلة لدى البنوك لكونها "لها سوق وسهلة التسييل في أي وقت"، مؤكدا أن استثمارات الاحتياطيات تمتد أيضا إلى الأسهم وحصص الملكية في الشركات إلى جانب أدوات الدخل الثابت.

وقال إن الدول عندما تستثمر في السندات الأميركية، ربما يكون ذلك عبر صناديق وسيطة، وبالتالي لا تظهر أرقام وحجم الاستثمارات بشكل كامل وتفصيلي.