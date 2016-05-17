توزيع الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية

يبلغ حجم الاحتياطات الأجنبية للمملكة العربية السعودية 587 مليار دولار، بحسب آخر الأرقام المتوفرة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وتحوز السعودية سندات خزينة أميركية بقيمة 117 مليار دولار، أي ما يشكل 20% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة، التي تستثمر أيضاً في أوراق مالية أخرى بقيمة 271 مليار دولار، ما يشكل 46% من إجمالي احتياطياتها.

ولم تكن "ساما" تعلن عن حجم السندات الأميركية التي تملكها، لكنها كانت تفصح عن بند "استثمارات في الأوراق المالية" وتضعه عند 388 مليار دولار.

البند الآخر المعلن على موقع "ساما" هو حجم النقد والودائع في الخارج البالغ 188 مليار دولار، أي ما يشكل 32% من حجم الاحتياطيات الأجنبية، أما البنود الأخرى فعبارة عن ذهب وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، وتشكل حوالي 2%.