موبايلي للعربية: قروض بـ4.5 مليار ريال عادت طويلة الأجل

قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" السعودية، قيس بن حميدة في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف إن جميع قروض الشركة عادت إلى أوقات سدادها الطبيعية بعد التوصل إلى اتفاق مع جميع الدائنين.

وأعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع جميع الجهات المقرضة للتنازل عن المخالفة المتعلقة بجميع تسهيلاتها المالية.

وأضاف بن حميدة "الشركة الآن ليست في حالة إخلال بسداد التزاماتها أو الديون مع البنوك، ومدد السداد عادت إلى ما كانت عليه، وهي تتراوح بين 3 و5 سنوات، والتعامل المحاسبي عندما حصل تعديل مدد السداد حول المديونية طويلة إلى قصيرة الأجل، والآن ستعود مجددا لتكون طويلة الأجل".

وأوضحت "موبايلي" في بيان أنها اتفقت مع البنوك السعودية والدولية ووكالات تصدير الائتمان، على التنازل عن بند مخالفة الشرط المالي المتعلق بتسهيلات وكالات تصدير الائتمان والتسهيلات الباقية.

وأكد بن حميدة أن تكلفة التمويل زادت بالفعل، وهذا يعود لاختلاف وضع السوق وارتفاع الفائدة بين البنوك واختلاف وضع الشركة، والزيادة الجديدة في تكلفة التمويل تعكس وضع الشركة والسوق.

ولفت بن حميدة إلى أن الاتفاق الموقع يوصل الشركة إلى الوضع غير المخالف حاليا.

وقال بن حميدة "قروض الشركة تنقسم إلى جزأين، الأول أفل من 12 مليار ريال مع البنوك السعودية وعددها 8 بنوك تم التوصل معها لاتفاق في شهر ديسمبر الماضي، وقروض عالمية مع بنوك دولية ووكالات تصدير الائتمان، وهذا هو الجزء الثاني من الاتفاق وقيمته 4.5 مليار ريال، وبذلك نكون قد وصلنا لاتفاق بشأن جميع القروض".