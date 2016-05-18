أجانب يشترون أسهماً مصرية ويبيعونها في الخارج بالدولار

قال رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي محمد عبدالسلام، في مقابلة مع "العربية" عبر الهاتف إن قيام شركات عالمية بشراء أسهم وشهادات الإيداع الخاصة بشركات مصرية في بورصة مصر بالجنيه، وبيعها في الأسواق الخارجية بالدولار لم يتحول بعد إلى ظاهرة.

وأضاف عبدالسلام أن عمليات شراء "التجاري الدولي" من مصر وبيعه في لندن محدودة ولا ترتقي إلى تسميتها بالظاهرة.

وأشار عبدالسلام إلى أن هذه التعاملات مراقبة من قبل شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.

وقال عبدالسلام "ليس ممنوعا قيام الأجانب بهذا الأمر، وبالنسبة للمصريين في حال قاموا بهذه الخطوة فإنهم يحصلون على قيمة مبيعاتهم بالجنيه المصري وليس مسموحا لهم الحصول عليه بالدولار.

وقال عبد السلام "لا توجد أية قيود فيما يتعلق بهذا الأمر، وأبرز الشركات التي تجري عليها هذه التعاملات هي التجاري الولي، وأوراسكوم وليسيكو، وعدد هذه الشركات في مجمله 11 شركة فقط".