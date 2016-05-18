باعثمان: ملكية الأجانب للعقارات بالسعودية ستحدث طفرة

قال العضو المنتدب بشركة سيدرا للأوراق المالية، هاني باعثمان في مقابلة مع قناة "العربية"، إن السوق العقارية في السعودية مقبلة على طفرة كبيرة خاصة أن حجم العقار كجزء من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لا يتجاوز 5%، فيما يصل في اقتصادات مشابهة لاقتصاد المملكة إلى 20%، مثل تركيا وماليزيا.

وأضاف باعثمان "حتى نصل لهذه النسبة من الناتج المحلي نحتاج تمويلا بنحو 500 مليار ريال، وهذا لن يتم من دون فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، ووزارة الإسكان بدأت تعمل على إعداد تشريعات ستساعد على تحقيق المستهدف".

ويرى باعثمان أن ملكية الأجانب للعقارات في السعودية من المتوقع أن تكون حتمية في حال رغبنا في تحقيق جاذبية وتطوير السوق.

وحول خفض تصنيف السعودية قال باعثمان إنه تم تخفيض التصنيف على الرغم من قوة الاقتصاد السعودي، وقال "قبل 15 سنة حينما كانت قروض السعودية تزيد عن 100% من الناتج المحلي، وكانت الأوضاع الاقتصادية أسوأ، وسعر النفط كان 50 دولارا، لم تخفض هذه الوكالات تصنيف السعودية وأنا كمتابع أستفسر عن سبب قيامهم بخفض التصنيف رغم تشابه الظروف.

ولفت باعثمان إلى أن ربط إعادة تقييم تصنيف السعودية بتنويع مصادر الدخل وتنفيذ رؤية السعودية أمر هام، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لبدائل للنفط وأولها السياحة الدينية، وخلال الـ15 سنة الماضية من يتابع تزايد عدد المعتمرين والحجاج سنجد أنها على مستوى نفس نسب النمو، ولكن البنية التحتية والمشروعات تساعد على تنفيذ ما جاء في رؤية السعودية بخصوص أعداد المعتمرين ، فمطار الملك عبدالعزيز سينتهي خلال عام، والقطار في الرحلات التجريبية وتوجد توسعات كبيرة في الإسكان من شركة جبل عمر، وتوسعة الحرم تقارب على الانتهاء.