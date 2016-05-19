STC: الاقتصاد الرقمي من أبرز عناصر "رؤية السعودية 2030"

في مقابلة مع "العربية"، تحدث د. خالد البياري، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتصالات السعودية" عن أهمية الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر من أبرز عناصر رؤية المملكة 2030، والذي سيساهم في تنويع مصادر الدخل والاستغناء عن النفط كمصدر أساسي.

وأشار أيضاً إلى أهمية تشجيع الدولة لشركات الاتصالات للاستثمار في البنية التحتية التي ستوفر بيئة مناسبة للاقتصاد الرقمي.

وقال إن التغير التقني في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات متسارع، ما يجعل من الضروري أن يكون لدى الشركات القدرة على الاستثمار، لأن توقف عجلة الاستثمارات يعني تراجعاً كبيراً في جودة الخدمات.

وأشار إلى أن هناك نقاشاً يجري مع الحكومة حول تهيئة البيئة المناسبة لقطاع الاتصالات حتى تصبح لديه القدرة على توظيف عوائده في استثمارات خاصة بالبنية التحتية، عبر تبني الدولة سياسات واضحة بهذا الشأن.

وكشف أن "STC " استثمرت 8 مليارات ريال من عائداتها عن السنة الماضية، والبالغة 10 مليارات ريال، في مشاريع للبنية التحتية.

من جهة أخرى، أوضح البياري أن شركة "الاتصالات السعودية" تتبع سياسة الشفافية مع المستثمرين في ما يخص توزيع الأرباح، قائلاً إن تلك السياسة كانت نتاج دراسة مستفيضة قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة، بالنظر إلى نماذج الأعمال وسيناريوهات المخاطر على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف: "لقد تبين أن النموذج المقترح الذي تم الإعلان عنه معقول جداً، ويوفي بالهدف الأساسي وهو إيجاد شفافية في توزيعاتنا المستقبلية".