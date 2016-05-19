الكويت تعتزم رفع أسعار الكهرباء باستثناء المواطنين

تعتزم الحكومة الكويتية رفع أسعار الكهرباء بعد سنة على الأقل وذلك على المقيمين والشركات باستثناء المواطنين الكويتيين.

وكانت "قناة العربية" حصلت على وثيقة ستنشر رسمياً بداية الأسبوع المقبل، تحدد تفاصيل زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، على أن يكون رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية متفاوتاً حسب الاستهلاك .

وبحسب الأرقام، الزيادة في الحد الأدنى للاستهلاك ستكون من فلسين الى خمسة فلوس للكيلو وات، علماً أن تكلفة إنتاج الكيلو وات الواحد تصل إلى 40 فلساً، أي أن الحكومة الكويتية تدعم الكهرباء بنحو95 %.

أما بالنسبة للشركات والمتاجر، فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلو وات، بينما للقطاعين الصناعي والزراعي فسيكون 10 فلوس.

ويؤكد المحلل الاقتصادي عامر التميمي في مقابلة لـ"قناة العربية"، أن الرفع كان من المفترض أن يشمل كافة الاستخدامات بما فيها السكن الخاص للكويتيين، الذي يمثل 41% من استهلاك الكهرباء الإجمالي و43% من استهلاك المياه الإجمالي.

ويعزو التميمي الهدف من الدعم إلى خفض الاستهلاك لمواجهة التوسع الأفقي في المباني والبنية التحتية، لاسيما وأن العديد من المشاريع السكنية تتوقف اليوم نتيجة لعدم توفر خدمات المرافق والمياه.

وتوقع التميمي أن يكون لرفع الأسعار تأثير مباشر على قطاع السكن الاستثماري، لجهة رفع القيمة التأجيرية للسكن، معتبراً أن على الحكومة الكويتية مراعاة خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية كخطوة ثانية.