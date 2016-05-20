سوق "السندات الخضراء" تحظى بإقبال كثيف في 2016

يرى تقرير حديث لبنك HSBC أن العام 2016 سيكون قياسياً من حيث قيمة إصدار السندات الخضراء في العالم، وهي السندات التي تستخدم عوائدها لتمويل مشاريع خاصة بالطاقة النظيفة.

وبحسب التقرير بلغت قيمة ما تم إصداره من سندات خضراء حتى نهاية شهر مارس من هذا العام نحو 19 مليار دولار. وهذا يشكل ارتفاعاً بـ 92% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الصين المهيمنة على هذه السوق، حيث استحوذت الشركات الصينية على 48% من هذه الإصدارات. كذلك كانت شركات المياه والكهرباء الأوروبية نشطة حيث استفادت من أسعار الفائدة المنخفضة هناك، فعلى سبيل المثال لم تتعدّ فائدة أحد الإصدارات التي تستحق في 2026 نسبة 0.9%.

كذلك شهد هذا العام دخول شركة Hyundai Capital Services كأول شركة كورية جنوبية تصدر سندات خضراء.

وتوقع رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة، د. ناصر السعيدي، في مقابلة مع "العربية" لجوء الاقتصادات الخليجية لإصدار هذا النوع من السندات من أجل تمويل مشاريعها للطاقة البديلة، ورجح أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي السباقة في إصدار السندات الخضراء على مستوى المنطقة.