باركليز للعربية: 9 مليارات دولار سندات خليجية متوقعة

قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك باركليز Barclays علياء مبيض، في مقابلة مع قناة "العربية" إن باركليز يتوقع إصدار نحو 9 مليارات دولار من السندات في منطقة الخليج، للفترة المتبقية من العام الحالي.

واعتبرت أن ارتفاع أسعار النفط بجانب بيئة أسعار الفائدة العالمية يعطي ميزة أكبر للطلب على السندات التي ستصدر من الحكومات الخليجية، موضحة أن قرار منح شركات المقاولات سندات يأتي في سياق إعادة تدفق التمويل اللازم إلى قطاع الإنشاءات في الخليج.

وأفادت مبيض التي اختتمت زيارة لمنطقة الخليج في شهر مايو الحالي، بوجود ارتياح من شركات المقاولات الخليجية لخطوة الحكومات بمنحهم سندات دين متوقعة زيادة إقبال الدول الخليجية على إصدار سندات سيادية مع تحسن شروط الفائدة.

واعتبرت أن مصر بحاجة إلى المزيد من خفض قيمة عملتها الجنيه أمام الدولار الأميركي، مشيرة إلى أهمية المساعدات السعودية والإماراتية في تدعيم احتياطيات المركزي المصري.

وقالت إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، من بينها الخبر المؤسف للطائرة الذي سيؤثر على القطاع السياحي، وهذا سيعطي انعكاسات سلبية على التدفقات الجارية.

وأكدت أن المساعدات التي أعلنت عنها كل من السعودية والإمارات ستدخل وتدفع خطة البنك المركزي المصري لزيادة الاحتياطي، وقالت: "برأينا ستستمر الضغوط على الجنيه المصري، وهناك حاجة إلى خفض آخر في قيمته أمام الدولار، والتي تنعكس من الفارق مع الأسعار في السوق السوداء".