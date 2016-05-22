سعيد الشيخ لـ"العربية": 2% نمو متوقع بالسعودية في 2016

استبعد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري في السعودية د. سعيد الشيخ، حدوث انكماش في القطاع النفطي السعودي بالأسعار الحقيقية، وهو ما يخالف توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي، متوقعا صعود أسعار النفط إلى 55 دولارا نهاية العام الحالي.

وقال الشيخ في مقابلة مع قناة "العربية" إن البنك الأهلي وبناء على فرضية صعود أسعار النفط إلى هذا المستوى يتوقع نموا في قيمة الناتج الاجمالي للمملكة بين 1.8% و2% للعام 2016 مع توقعات بنمو 3% في القطاع غير النفطي، وهو ما يفوق النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي ايضا.

واستعرض الشيخ تقرير البنك الأهلي التجاري، الذي صدر اليوم حول مؤشر تفاؤل الأعمال في المملكة، والذي أظهر عودة مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز إلى النطاق الموجب، مسجلاً 3 نقاط للربع الثاني، مقابل سالب 12 نقطة للربع الأول من العام.

وفي القطاعات غير النفطية استمر مؤشر التفاؤل بالتراجع ليسجل 21 نقطة مقابل 28 نقطة للربع السابق، أما قطاعا الإنشاءات والنقل فسجلا انخفاضات حادة في التوقعات.

وفسر الشيخ تراجع التفاؤل في قطاع الإنشاءات، بتراجع أسعار النفط وتراجع قيمة ترسية المشاريع الحكومية، من معدل 60 مليار ريال في كل ثلاثة أشهر إلى نحو 28 مليار ريال في الربع الأول من 2016، وقال: "في الربع الثاني شهدنا القيمة الأقل منذ سنوات، في المشاريع التي جرى ترسيتها من الحكومة".