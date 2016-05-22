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سمّان لـ"العربية": رؤية 2030 ستعزز ثروات السعودية

المصدر: العربية.نت
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اعتبر كبير الاقتصاديين في الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، حاتم سمّان، أن رؤية السعودية 2030 قابلة للتحقق بشكل كبير، مؤكدا أن المملكة مليئة بالخيرات في قطاعات مختلفة، منها السياحة والتعدين والتصنيع والقطاع المالي.

وقال سمّان في مقابلة مع قناة "العربية" إن هذه القطاعات يمكن أن تستغل بطريقة أكبر، والعائد عليها يكون مرتفعا بدرجة عالية، مضيفا أن برنامج التحول يهدف للاعتماد على القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في السعودية بدعم من الحكومة.

ورأى أن ضم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات يعني وجود زيادة في الأموال الموجودة للاستثمار خارج وداخل المملكة، مؤكدا هدف الهيئة في الترويج للاستثمار داخل السعودية، في حوالي 17 قطاعا مفتوحا للاستثمار الأجنبي.

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