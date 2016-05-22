عوض الله: فرص كبيرة للاستثمار بين السعودية والأردن

أكد وزير التخطيط الأردني الأسبق د. باسم عوض الله، أهمية صندوق الاستثمار السعودي الأردني الذي أطلق مؤخرا، موضحا أن الصندوق سيدرس فرص الاستثمار الواعدة في الأردن.

وأشار عوض الله في مقابلة مع برنامج "نقطة نظام" مع الزميل حسن معوض على قناة "العربية" إلى أهمية الأردن بالنسبة إلى دول الخليج بكونه مستقراً أمنياً واقتصادياً، وهذه "عملة نادرة في الوقت الحالي"، مؤكدا أن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأردن رسمت آفاق التعاون مع السعودية.

ورأى أن "مجلس التنسيق السعودي الأردني" يعكس نهجا ممتازا لتحفيز الصناديق السيادية العربية على الاستثمارات البينية في المنطقة، موضحا أن لدى الأردن فرصا كبيرة من خلال اقتصاده المبني على أساسيات السوق المفتوح، وما يعززها من اتفاقيات دولية تجعل منه بوابة لجذب الاستثمارات والعبور إلى أسواق مهمة في العالم.

واعتبر أن تجربة الأردن في التصنيع العسكري ثرية، ووجدت لها سوقاً في العالم، وهي ستوفر فرصا استثمارية مهمة، موضحا أن الأردن يركز على الجانب الآخر في مقابل المساعدات، وهو زيادة إنتاجية الاقتصاد وتعزيز الدخل من الاستثمارات.

وتحدث عن صعوبات تواجه الاقتصاد الأردني، أبرزها اللاجئون الذين أضافوا عبئاً عليه، إلى جانب ما تسبب به انقطاع الغاز المصري عن الأردن من زيادة في المديونية العامة، مشيرا إلى أن الأردن ينفق مليار دولار على خدمة الديون، وهذا مرهق للموازنة العامة.

وقال عوض الله إن "الأردن عمل على فتح أبوابه الاستثمارية على جنسيات كانت مقيّدة"، لكن الاقتصاد الأردني يظل في حاجة إلى "جهد للترويج للسياحة وبناء البنية التحتية لهذا القطاع، التي تؤهّل الأردن لاستقبال السياح" إلى جانب الحاجة "لمراجعة الكثير من القوانين التي لها علاقة بالتشريعات والأنظمة".