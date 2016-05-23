الخلف للعربية: مخصص "ابن رشد" لا يخفض أرباح "سبيماكو"

أكد فهد الخلف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو"، أن مخصص "مواجهة خسائر شركة ابن رشد" بقيمة 220 مليون ريال لن يؤثر على أرباح الربع الثاني في ميزانية "سبيماكو" لأنه متعلق في بند الاحتياطيات.

وقال الخلف في مقابلة مع قناة "العربية" إن حجز المخصصات بقيمة 220 مليون ريال يأتي عن خسائر العام 2016، وجرى عبر تحويل المبلغ من بند الاحتياطي العام والمخصص إلى استثمارات الشركة، مشيرا إلى تكوين مخصص سابق بقيمة 118 مليون ريال عن العام الماضي.

وأكد ان هذه القيمة من المخصصات تغطي 95% من خسائر "سبيماكو" من حصتها في شركة "ابن رشد" التي فسر خسائرها بارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض المبيعات.

وتمتلك "سبيماكو" الدوائية حصة 4.2% في شركة "ابن رشد"، في حين تمتلك "سابك" الحصة الأكبر بنسبة 48%، مقابل حصة 33.55% لصندوق الاستثمارات العامة، وحوالي 4% لـ"سافكو".